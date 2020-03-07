周藝軒以5人男子偶像團體UNIQ出道，之後參加選秀節目《以團之名》累積不少粉絲。然而有眼尖粉絲發現，周藝軒與女演員陳夢瑤有許多情侶同款物品，疑似交往ING，因此跑到女方微博酸言酸語。陳夢瑤5日終於忍不住火大開嗆，「關你P事，別過來酸，我談戀愛要你來管？」

陳夢瑤5日下午發文開嗆，「姐姐一直不說話是懶得說，一不偷二不搶，都三十歲的人了，我談戀愛要你來管？暗戳戳也好，光明正大也好，是我的自由。」她甚至間接承認戀情，大方坦承12月才同意的，請粉絲不要拿11月對外公開的單身言論，來指責她說謊。

陳夢瑤火大開嗆。

一席話激怒粉絲，大家紛紛留言圍剿，「你但凡是有點顧忌，都不應該發表這些言論，不僅沒形象而且很low，我不知道他喜歡你什麼，也確實不關我們的事，但你公開diss，就關我們的事了；口紅靠你了，麻煩管好你自己的嘴。」對此陳夢瑤霸氣回覆，「在你們面前我怕呼吸都是錯吧？看不慣就別看了；麻煩你去配一副好點的眼鏡。」

不過之後陳夢瑤刪掉微博貼文，重新發文寫道，「刪博是不想傷害善良的人，也請大家預留點空間各自完成各自的事情，我們始終是人，會做一般人類會做的事，有些距離終究無法逾越，更不要干涉他人人生。」仍平息不了粉絲的怒氣，繼續猛烈批評。

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(中時電子報)