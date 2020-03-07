本刊製作《直擊0元買房陷阱》專題過程中，還採訪到三位投資客，他們分享自己「全額貸款」買屋及成功退場的經驗，都說「貸款壓力太大會睡不著」，轉做長期獲利型的包租公。

記者採訪到這三位包租公的投資標的物都是在新北市，他們都說「台北市的房子太貴了，買不起」，轉以新北市為主力戰場，其中一位還膽大到買「事故屋」，但是因為每次都是晚上去整理退租套房，「心裡頭就是感到毛毛的」，持有一年多就脫手，淨賺了一兩百萬元。

包租公C先生說有人用「0元買房」，因為會涉及AB單的假契約違法行為，很多投資客是不敢貿然而為，現在會利用銀行給予的貸款的「時間差」來彈性運用，但前提是你手上要有一筆周轉現金。

目前銀行審核房屋貸款會以「成交價」或是「估價」取其低的金額的8成，作為核貸依據，等持有該屋半年或是1年後轉貸、二胎借款等，換算回來就是用貸款買房屋。

現在還有銀行給的條件不錯，就是買家如果能用現金買屋，3個月後就會改以「估價」審核房貸，舉例來說就是房屋成交價是800萬，銀行貸款1千萬，起初銀行雖是給800萬的8成房貸為640萬，但只要手上或是能向親友借到800萬的現金一次繳清房價，銀行就會改以1千萬的8成核房貸撥款800萬，就等於讓你用0元買到房子。（待續）

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(中時電子報)