新北市有位包租公S先生膽大到購買「事故屋、凶宅」，只是因為每次都是晚上去整理退租套房，「心裡頭就是感到毛毛的」，持有一年多脫手，淨賺了一兩百萬元，而他與另一位包租婆小Y可以「0元買房」都是因為遇到「好賣家幫忙」。

這二位包租公、包租婆的標的物都正好是在新北市中和、永和區一帶，目前都已經出手成功退場。像是包租公S先生就說他是在幾年前買了二間房屋，一間是「事故屋」在電梯華廈，一層已經分隔為6間套房。

那時他跟仲介與賣家說自備款不足，對方為求成交就說可以寫「高合約」，也就是現在大家說的AB約假契約，「賣家說她是做建設公司的，很熟銀行，一切交給她。沒想到成交價900萬，我後來拿到的貸款竟然有980萬。」包租公S先生說。

「只是那年，不知道是哪一間套房出事，每每晚上去整理退租房時，感到害怕……」，包租公S先生就趕緊賣出，之後再去買一間中古屋，「房仲主動說可以寫兩種契約。這是第一次聽到可以把成交價寫高，才知道可以0元買房。」（待續）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)