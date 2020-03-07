包租婆小Y則是以過來人建議「買房要能睡得著比較安心」，要用「0元買房」都是因為手頭上沒有多餘資金，才會想辦法去銀行擠出錢來。但是如果沒有好好做市場、租屋調查，一旦遇到景氣波動就會難熬，甚至面臨房屋斷頭、法拍。

小Y說她也是像前面兩位包租公一樣，充分運用「銀行」可以給的貸款種類，她就使用了「8成房貸+裝潢貸款+信用貸款」買了幾間房屋，但是會儘量在半年內能淨賺1成就賣出，還有一間屋主得知她跟其他朋友借錢「OPM」要支付6%利息，就主動說願意借款給她買屋，同樣也是收6%利息，而且還要把房子辦理抵押設定給賣家的親友。

但小Y覺得「0元買房的貸款壓力過於沉重」，「我知道自己的抗壓力低，可能不會撐得很久」，好不容易過關只是鬆一口氣，就捨去「賺價差」投資模式，改以能夠出租房屋、長期獲利的物件為主。

以上的這三位包租公都說，他們多是個體戶且是早期自行與銀行打交道的類似0元買房，與坊間會員制、團購式的較不同。

據本刊調查，坊間以免費講座吸引民眾來學習「0元買房」手法，多是以台北市有穩定工作、父母財力雄厚或是買不起北市屋的小資族投資客為主，一場講座出席70-100人來說，平均約有10-15人會繳費入會，而在新竹舉辦的講座來說，儘管竹科新貴財力佳，但平均一場約5-10人入會，「竹科的人比台北市還精打細算」孰悉的投資客說。

還有投資客說，現在敢做AB約「假契約、真超貸」的代書、仲介沒有想像中的多，會員制類似「龐氏騙局」做法（非法吸金的金融詐騙手法，利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息），主要是若未考量貸款還款的壓力，就有可能落入這樣的風險中。（全文完）

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(中時電子報)