108年教科書及考試用書明顯成長（國圖提供／李侑珊台北傳真）

國家圖書館今(7)日公布「108年台灣圖書出版現況及趨勢報告」，調查顯示，我國108年新書出版量為3萬6810種，也是民國90年出版量3萬6353種以來，年度新書量再次低於3萬7千種以下。不過像是考試用書、教科書、兒童讀物與漫畫書的出版則不受影響，出版量連年攀升。

國家圖書館表示，依據國圖書號中心統計分析顯示，民國108年1至12月，向國圖申請ISBN的出版機構有4952家，包含電子書在內的出版圖書有3萬6810種，其中電子書為1591種，占總出版量的4.32％。我國年度新書出版量連續2年呈現下跌，繼107年負成長3.19％後，108年再次減少2304種，下跌幅度達5.89％。

至於在108年度出版的新書當中，適讀對象以「成人（一般）」及「成人（學術）」圖書最多，合計近8成；出版社註記圖書分級，絕大部分為「普遍級」，屬「限制級」圖書僅有1005種，占全部新書總數約2.73％，較107年小幅成長，其中多為漫畫及小說。

國家圖書館也提到，就108年所有申請ISBN資料，依據出版業界常用的主題類型分析，出版量最高的是「人文史地」類新書，計有4,269種，占新書總數11.60％，第2至5位分別為「兒童讀物」3887種，占10.56％、「社會科學」3790種，占10.3％、「小說」3497種，占9.5％及「藝術」2806種，占7.62％。

各類新書出版量也有消長，減少最多的是「小說」類，108年有3497種，比107年減少了694種，其次是出版量第一位的「人文史地」類圖書，減少了667種。

不過在一片出版下跌聲中，也有逆勢成長的新書類，像是「教科書」增加459種，「考用書」增加397種，「漫畫書」增加241種。「兒童讀物」的占比則連續3年上升，106年為8.63％，107年為9.69％，108年上升至10.56％；另外，「漫畫書」也同樣呈現節節上升的趨勢，近3年之占比分別為5.99％、6.38％、7.44％。

國家圖書館在分析中提到，出版趨勢與社會脈動息息相關，108年增量最多的「考試用書」，主要為各類國家考試、技職檢定、國營事業機構考試及語文檢定考試等，反映出版呼應社會需求的務實面。

而107年實施的「新制多益」帶動的出版風向延續至108年，在申請ISBN的資料中與此相關的新書有近80種；此外，因應108新課綱上路，除了出現許多指導父母、學童提升閱讀素養的書籍外，各式各樣為啟發兒童知識基礎的童書，也帶動兒童讀物出版量的成長；而108年最重大的政經議題莫過於總統大選，以候選人姓名做為書名的新書也有十餘種，其中並有成為紅極一時的暢銷書。

(旺報 )