國家圖書館今日發布「108年台灣圖書出版現況及趨勢報告」，調查顯示我國出版新書量創18年來新低，國圖館長曾淑賢卻認為，依照館內借閱紀錄來看，電子書借閱率成長，因應數位閱讀潮流，電子書籍需求長期看好。再加上近期正值防疫期間，居家閱讀更成為安定身心的好方法。

曾淑賢提到，108年電子書新書數量雖有下跌趨勢，但根據圖書館推動閱讀的經驗表示，數位閱讀潮流不容忽視，國家圖書館針對全國公共圖書館108年借閱統計顯示，電子書借閱成長46.55％。

另根據文化部出版產業調查，民眾對電子書的消費及閱讀都有成長趨勢，顯示電子書已經成為閱讀的主力。尤其近期因新冠肺炎疫情造成人心惶惶，民眾減少外出，居家閱讀成為安定身心的好方法，電子書更是閱讀的最佳工具，各圖書館都推出線上閱讀資源，各網路書店也把電子書當主力產品，更加突顯電子書的發展態勢。

曾淑賢提到，政府部門已持續實施各項提振出版產業措施，109年1月起，教育部及文化部共同推動國立公共圖書館試辦「公共出借權」，我國成為東亞第一個推動公共出借權的國家，展現政府保障我國作家和出版社權益的決心，透過發放補償酬金的措施，有效激勵本土作家的創作能量，讓出版業者可以出版更多好書，促進我國出版產業在品質與量能同時向上提升。

曾淑賢也說，另就「文化藝術採購辦法」的實施，避免圖書的削價競爭，圖書館等政府部門圖書採購更能確保品質；相關部門也正研議推動出版免營業稅等措施，相信在民間與政府的共同努力下，將為台灣的出版產業營造更多的發展契機。

(旺報 )