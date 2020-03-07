整園芥藍菜採收不敷工錢，農民乾脆棄園不採以致開花。（周麗蘭攝）

成熟的白菜園噴灑農藥，促使枯萎耕鋤。（周麗蘭攝）

農民苦中作樂，在農田中喊加油自我打氣。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情衝擊下，外食人口減少，餐廳、自助餐、旅遊業餐飲買菜量銳減，雲林縣西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等蔬菜產地，農民哀鴻遍野，採收不敷成本，紛紛耕鋤成熟的蔬菜。

縣長張麗善在縣議員李明哲、游淑雲、廖偉晴陪同下，7日到西螺鎮勘查多處棄採的小白菜、芥藍菜、青江菜園。

菜農表示，最近遇到雙重打擊，一是菜價太低，二是找不到工人，即使有工人採收也不敷成本，乾脆犁掉。

菜農說，從一月開始菜價就很差，新冠肺炎疫情傳出來之後，菜價一天比一天差。

張麗善一行人看到已噴農藥等待乾枯的白菜園、開花的芥藍菜園、耕鋤中的青江菜園、已經翻耕變成土的菠菜園。

菜農吳志明說，菜價實在太低了，播種、肥料、農藥的成本就要一萬多元，採收還要一萬多元工錢，不採收損失一萬多元，採收還要多損失一萬多元，乾脆耕鋤休息看狀況。

吳志明說，現在要勒緊褲帶過日，賺得多就花多，賺得少就少花。

張麗善表示，怎麼陪伴農民走過難關是縣府要做的，呼籲中央政府把農業損失納入新冠肺炎疫情的紓困計畫；第二是呼籲中央辦理耕鋤專案計畫，使菜量減少，讓農民的損失降到最低。

縣議員李明哲說，防疫視同作戰，沒有人出來旅遊、上餐廳，農民種的菜賣不出去，希望中央政府體會農民的困苦，每一塊田都代表一個家庭，不是一個人而已。

(中時 )