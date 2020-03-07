張又瑋（左起）、郭宇宸、Ben、黃士杰。（ POP Radio提供）

在娛樂產業30年、經營過鍾漢良、劉德華、梅艷芳、徐若瑄、何潤東等多位當紅藝人的知名經紀人辛誌諭（阿Ben），帶著他最新製作、在KKTV播出的網劇《2020因為愛你》3位新生代演員郭宇宸、張又瑋、黃士杰，到POP Radio《幕前幕後偷偷看》與主持人toto分享工作經歷與做戲甘苦。首次上電台節目的3位新演員十分緊張，經紀人一旁監督，讓他們直呼壓力好大。

阿Ben在大中華地區與海外替許多藝人打造唱片、電影、電視劇、廣告、演出，並製作過許多戲劇作品，如《雪地裡的星星》、《兵乓》、《原味的夏天》、《七個朋友》、《泡沫之夏》等。也待過張小燕的開麗製作及多利安、BMG唱片等，現在是達騰娛樂負責人，資歷豐富，也打造何潤東讓他穩坐兩岸「最暖男神」地位。

當初學建築的阿Ben，當兵時從寫稿打工跟娛樂產業接上線，當兵後被推薦給張小燕而入行，進入唱片產業之後，從櫃檯接電話開始，期間努力學習，1年後有機會轉成宣傳，接著一路成為經紀人、戲劇製作人。他鼓勵年輕人不要眼高手低，必須耐心學習，把根基打好才是王道，不管工作或當藝人都一樣，路才能走得長久。

訪問中，黃士杰被抽考點名介紹《2020因為愛你》這部劇，阿Ben坐旁邊，讓黃士杰笑說考試壓力好大。也透露當初要演出BL劇（Boy’s Love）心理壓力很大，也看了很多劇及跟身邊朋友聊天學習。排練時，導演安排3對演員組合在一盞夜燈下相互傳情，原本不知道該如何演出的他，看到前面郭宇宸、張又瑋的真情流露，突然覺得好有感覺、好美，到自己這組時，閉上眼睛不在乎性別只感受愛，當下粉紅泡泡爆發，完全融入，之後拍攝就很順利自然。

阿Ben強調，和他合作的藝人一定要不計較、肯吃苦、願意團結，他近年婉拒許多大牌合作，想多幫忙新人與有心想再重新爬起的藝人。他叮嚀新人要把禮貌當成習慣，張又瑋很認真記住他的話，對所有幫助他的媒體當真朋友，也記住各大報記者姓名，牢牢記住所有幫助過他們的朋友們。

阿Ben最後分享很感念劉德華，他在華仔身邊5年，感受到華仔把所有人當朋友，吃飯還會幫記者夾菜，「已經是天王了，還是這麼照顧身邊的人」，華仔的工作態度至今仍深深影響他，當初他會出來開公司也是受劉德華鼓勵。《幕前幕後偷偷看》完整專訪將於3月8日晚上6點 FM91.7 POP Radio播出。

(中時 )