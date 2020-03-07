新冠肺炎持續在美擴散，至7日已有330起確診病例、14人死，且公衛專家也預估現階段只是開端，未來恐在美大流行。對於美國防疫工作，國務卿蓬佩奧表示，防疫受到大陸「有瑕疵的數據」影響，稱從他們提供的數據「難以至性的令人挫折」。

國務卿蓬佩奧表示，美國防疫工作受到大陸「有瑕疵的數據」影響，稱從他們提供的數據「難以至性的令人挫折」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美媒《CNBC》專訪時表示，美國獲取關於疫情的第一線消息不太理想，導致現在陷入困境，並說「要跟大陸合作拿到數據，是多麼令人沮喪」。他強調，大陸傳達訊息的內容，並非如傳染科醫生告訴我是有用的，也不是美國人以公開透明的方式分享給有需要之處的方式。

關於在全球傳播的新冠病毒起源，蓬佩奧也在訪談中認定是源自於大陸，否認陸官媒「病毒源自於陸境外」的說法。他進一步說明，沒有任何大陸官方表示病毒是從武漢來的，「所以別把我的話作文章，但許多我們有高度信心病毒來自武漢，我們也認定來自武漢的資訊其實可以能更快取得，讓資訊可分享給全世界的衛生專家們」，但不幸的，大陸並未做到。

對於目前確診數據上升，蓬佩奧也表示他相信政府處置適當，「我們有信心美國會比世界其他任何國家處理得更好」。

(中時電子報)