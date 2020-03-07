衛福部長陳時中指稱台灣過了第一波新冠肺炎疫情，現在要防範病毒將從全球掃回台灣，到底會不會有第二波的流行？中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢曾在SARS期間準確預算疫情會在7月告一段落，他指稱，從冠狀病毒流行軌跡看，台灣應在5月結束，也不會有第二波流行，但目前邊境檢疫如仍採政治管理，要圍堵病毒從全球掃回台灣很難。

王任賢指出，過去網路就流傳一份冠狀病毒流行軌跡10年爆一次大流行，2003年SARS、2013年MERS，這次早了3年，SARS期間他預言疫情發於11月結束在7月，當時台灣最後一個案例就是在7月，這是冠狀病毒的特性，但這一回包括大陸、台灣都採取防疫措施，他預言大陸在3月底疫情會告一段落，而台灣約晚一個月，會在4月底5月初結束，所以不會有第二波的流行。

對於目前很多學者預言新冠病毒會流感化，王任賢指出冠狀病毒和流感病毒不一樣，流感病毒傳播力強的原因是會人傳動物、動物傳人，如禽流感、豬流感，但冠狀病毒目前已知的7型中，無論輕型和中、重型，都以人傳人為主，且流行周期約10年才來一。

王任賢也說，目前台灣防疫面臨最大的挑戰是防疫作為口號化、政治化，像澳籍音樂家入境表演就是一個活生生的例子，雖然入境有症狀卻因為沒有疫區旅遊史、接觸史而未採檢，最重要的是他有咳嗽症狀卻沒要求他戴口罩、遵守咳嗽禮節，還讓他如常上場沒戴口罩表演，證實政府一直講防疫超前布署是喊假！

他認為目前政府邊境檢疫，只針對中、港、澳入境者有症狀才篩檢，是政治化的邊境管理，目前很多國家都出現確診，這些地方沒納入疫區或三級旅遊警示，但國人回國或外籍人士入境如出現症狀要不要篩檢呢？

(中時 )