彰化師大EMBA孔明車隊從3月7日起至15日為期9天，37名平均年齡在50歲以上的大老闆們，展開千里環台。（吳敏菁攝）

彰化師大EMBA孔明車隊從3月7日起至15日為期9天，37名平均年齡在50歲以上的大老闆們，展開千里環台。（吳敏菁攝）

陽光抗疫向前行！新型冠性病毒席捲全球，台灣百工百業景氣受到衝擊，彰化師大EMBA孔明車隊為強化企業信心，籌辦自行車第二次環台活動，從3月7日起至15日為期9天，集結37名平均年齡在50歲以上的大老闆們，經過8個月的艱苦鍛鍊後，挑戰環台1000公里旅程，並捐贈1000分防疫物資給攝會處，宣示勇於突破困境的企業家精神

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疫情引起人心惶惶，許多活動都取消了，但是衛生專家也提醒鍛鍊強健體魄，才能增加抵抗力，今天彰化師大EMBA孔明車隊勇敢地展開第二次環台，彰化縣長王惠美、彰師大EMBA主任鄭國枝、國立彰化師範大學EMBA孔明車隊理事長王世忠、國立彰化師範大學EMBA教授方俊儒、縣府社會處長王蘭心等人與會，一起為環台的勇士們加油打氣。

王惠美表示，彰師大EMBA有80％以上學員來自中部中小企業負責人，這次為了挑戰環台，讓學員日行百里，短訓及長訓就有20幾次，學員體能、體力都保持在最棒的狀態，多接觸陽光、多運動，會讓大家身體更加健康，期望中小企業能夠發揮團體戰，一起為台灣經濟打拚。也特別感謝感謝孔明車捐贈1000份防疫物資給縣府社會處。

國立彰化師範大學EMBA孔明車隊理事長王世忠說，2017年前舉辦第一次環島，這次大家很熱情，要以強健體魄來抗疫，此次環台任務艱鉅，將迎戰全台各地氣溫之落差，得經南迴公路接受落山風挑戰，還有宜蘭九彎十八拐、北宜公路東北季風的吹襲以及長達12公里的北宜公路爬坡路段，展現了突破艱難的決心和勇氣。

(中時 )