2020台維斯盃世界組一級升降賽，中華隊出戰6日下午4點於烏克蘭札波羅結綜合體育館出戰地主烏克蘭，首日進行兩點單打賽事，第1點由我國第二單打好手曾俊欣迎戰對手第1單打史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky），曾俊欣以3比6、6比1、6比2拿下。

第2點單打賽事則由我國第1單打吳東霖對上敵隊馬臣柯（Illya Marchenko），吳東霖6比4、6比4直落二收下，中華隊率先拿下2點聽牌，明天將進行第3點關鍵雙打。

明天大會將進行一場雙打及兩場單打，上午12點由謝政鵬搭檔楊宗樺，面對莫燦諾夫（Denys Molchanov）／歐洛傅（Vladyslav Orlov），第3點將為致勝關鍵，緊接著第4點單打由吳東霖對決史塔克霍夫斯基，而第5點則是曾俊欣與馬臣柯對壘。

依據國際網總賽制，台維斯盃總共要進行5點賽事，率先拿下三點者勝，若明日中華隊雙打能取得勝利，我國將晉級台維斯盃世界組一級。

(中時 )