高雄市政府極力推動雙語教育計劃，全市目前已經有24所學校正在推行，雙語教育計畫看似簡單，推行過程卻是遇到重重難關，例如外籍教師聘任不易、外師面臨的文化差異及磨合等困難，但高雄市教育局一一克服，預計要在下個學年度增加到48所學校參與雙語教育計劃。

根據教育部規定，要來台的授課的外籍教師，必須持有原國籍的教師工作證，而國外擁有教師證的老師，大多希望在自己的國家教書，願意離鄉背井到亞州國家的外師，多數又會因為薪資條件的差異，選擇到新加坡或中國等地任教，因而造成台灣外籍教師不易聘請的原因。

除此之外，有外師申請來台後，因為文化差異或是與校方配合上的問題，僅待1個學期發覺不適應就選擇離開，無法將得來不易的外師長久留下，導致外師流動率極高，這是目前高雄市教育局相當重視的問題。

對於缺乏外籍教師問題，高雄教育局已經找出解決方案，他們透過與美國當地大學、仲介公司、文藻外語大學開設的師資培育課程合作，多元外師聘僱管道已經解決師資不足的問題。

此外，109學年度教育局要求雙語重點學校實行校際聯盟，希望鄰近學校可以互相合作，如此一來，1位外師便可以在鄰近的2間學校任教，舒緩外師聘僱不易的問題；而外師來台後的適應問題，教育局已請各校多關懷外師，若教學期間有任何狀況，教育局會立即協調，達到雙方平衡，所以對於下年度目標48所雙語教育學校，教育局已經蓄勢待發，做好萬全準備。

(中時 )