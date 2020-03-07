罷韓連署破55萬份，即將進入第三階段。台北市議員徐巧芯舉游泳為例，韓國瑜要躲過罷免，要靠他自己奮戰到最後一刻。此比喻也讓旁人笑翻。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中表示，有一個很資深的前輩說，做一個政治人物，你要建立一個屬於自己的形象，要花好久好久的時間。但你要破壞他，只要一件事，就全部都沒有了。現在大家很多時候看一個人，對他的評價，有時不只是看他做的事情，而是看他是誰。

徐巧芯接著指出，2020年選舉，大家的情緒這樣高昂，那時就想去罷免韓國瑜的人，當然不可能突然之間，就覺得對他沒意見了，不可能，所以說要去扭轉這個印象，當然是要花很大的努力。韓市長才剛經過總統大選，從選票上可以看到，一些選民對韓國瑜的印象，至少在選舉上來說不是那麼好，可是有沒有到讓高雄市民會想去罷免他，甚至還過關的程度，因此韓國瑜自己仍要奮戰到最後一刻。

徐巧芯舉例表示，有一個笑話，就是有人游泳，然後累到撐不下去，又往回游，爬上岸之後人家告訴他說，其實你剛才只要再游一點點，就要過了，所以韓國瑜要保持這樣的心態。她這樣的比喻，旁人不禁笑翻問，是指罷韓的人要保持心態嗎？徐巧芯回說，兩邊都是。

(中時電子報)