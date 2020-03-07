高雄市大樹區國軍武器研發重點機構中山科學研究院大樹院區廠房，6日晚間發生火警造成員工2重傷、2輕傷，院長杲中興7日上午搭乘高鐵南下，分別前往大樹區和山里里長吳順治辦公室及義大醫院探視受傷員工，他強調，這起工安意外是火警不是爆炸，至於起因目前仍在釐清當中。

中科院長杲中興表示，6日晚間疑因員工在執行火工作業注火藥流程時，引發爆烈火勢，由於飛彈推進器相關作業有三個製程，三項製程是連續性作業，火勢是在鑄藥過程清洗鍋具時發生，因火藥成份是高熱量，瞬間達到高熱，造成四名員工受傷，其中吳建騏及劉漢屏傷勢嚴重，仍在加護病房觀察中。

杲中興強調，火工作業是非常成熟的製程，所有員工都是經驗豐富的熟手，因此在過去從未曾出過事，6日晚間發生工安意外，廠區已停工進行災後損失控管，對於受傷員工則會按勞基法進行處理，4人均有保險，至於起火原因還要深入調查。

4名傷者中，其中55歲吳建騏是大樹區和山里長吳順治的兒子，面對兒子全身80％二至三度燒燙傷且有生命危險，吳順治外表雖然保持鎮靜，但血壓卻是飆高，他表示，自己過去處理過不少中科院大樹院區事故案件，相當清楚其中危險性，因此對兒子工作隨時心理有準備。

(中時 )