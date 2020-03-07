高捷近日錄衛視中文台《瘋神無雙》，挑戰無台詞演出，被尊為華人界「艾爾帕西諾」的高捷，大哥氣度hold住全場，面對眾演員頻出招，他不慌不忙，還耍狠拿起滿是假血漿的西瓜刀切起麵包，甚至把刀上的血漿抹在麵包上，沒想到也是戲精的馬力歐毫無猶疑，當場把麵包一口吞下，臉色不變繼續演出。

節目設定高捷是學生餐廳的二廚，當飾演大廚的馬力歐要求高捷把會影響廚師專業的墨鏡拿下來時，高捷和顏悅色立刻配合，正當大家以為會看到高捷素顏演出時，沒想到高捷邊說：「那我換一副。」邊從口袋裡拿出另外一副墨鏡，讓場外工作人員笑翻。年輕時曾在圓山飯店擔任法國餐廳助廚的高捷，也在馬力歐要求下，當場化身法語小老師，教起大家簡單招呼用語。

劇情中，高捷捐贈給廚房一箱廚具，沒想到他一拿，竟是用報紙包起來的西瓜刀，他順手把玩起來，又拆開報紙，西瓜刀面還留有「血跡」，只見高捷毫不慌張拿起刀俐落切麵包，並順勢把刀子上假血漿，有如抹奶油抹下去，並當場反擊要身為大廚的馬力歐吃，馬力歐拿到麵包後，二話不說立刻張嘴吃下去，相對另外一個演員奇奇推拉閃，讓製作單位除了讚嘆高捷好反應，也笑稱馬力歐真是帥。

(中時 )