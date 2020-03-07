為紀念英年早逝的前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)，美國佛州一位高手Barbara Lynn Helman使用5292顆六面骰排出布萊恩的肖像，並把影片上傳IG。標題為「5292顆骰子與1位傳奇。」被網友讚為奇才。

布萊恩的追思會於2月24日落幕，可惜這段影片沒趕上。光是要買這麼多骰子就不容易，全部排好也花了她很長時間。創作者引用布萊恩的話說：「我們可以選擇當個普通人，做些平庸的事，但我不是為了平庸而來。」

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(中時電子報)

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