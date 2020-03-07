新冠肺炎肆虐全球，70餘國淪陷，超過10萬人確診。我外交部在一月疫情尚未全球大擴散初期，即通電各駐外館處隨時啟動既有之「緊急應變計畫」，外交部長吳釗燮也在農曆年前就建立緊急應變機制及群組，親自督導。

吳釗燮下周一將赴立法院業務報告，根據書面報告指出，以上因應作為都是為維護我旅外國人之權益與安全，以及確保我駐外館處在當地疫情嚴峻時，仍維持正常運作。

吳釗燮表示，新冠肺炎在全球肆虐，台灣位在防疫最前線，有優異的防疫能力和成效，也有意願為國際社會做出貢獻，目前正和美國等理念相近國家合作防疫，但是WHO及ICAO等進行全球防疫的聯合國機構，卻仍因政治因素將台灣錯誤標註在中國之下，將台灣排除在全球防疫體系之外，無視我全體國人健康權益，更連帶影響我國人旅遊及我國籍航空公司飛航權益。

他進一步表示，若干國家因新冠肺炎疫情禁止我國籍航空或發布旅遊禁令，經本部積極交涉，越南已即恢復台越飛航，菲律賓也取消旅遊禁令；本部會持續進洽其他國家改正錯誤。

吳釗燮指出，在新冠肺炎疫情擴散之際，外交部會與其他各部會通力防疫，保障國人健康，持續積極爭取充分參與WHO相關會議與機制，並與其他友好國家合力防疫，為區域和全球防疫做出具體貢獻。

(中時 )