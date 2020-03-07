吳尊過去和張韶涵、林依晨、Ella等人傳過緋聞。（圖／中時資料照片；翻攝自 Youtube）

吳尊當年出書自曝當爸，Ella大方送上花籃。（圖／中時資料照片）

41歲吳尊當年以飛輪海成員出道，2013年他出書投下震撼彈，承認已婚生女，當時他透露自己是2009年和老婆林麗瑩登記結婚，最近兩人上實境秀拿出結婚證，更正是2004年登記，也就是在他演出《終極一班》出道前就是人夫身分，引來正反兩極議論，還有網友整理出他過去謊言，虧他當年為了撇跟Ella緋聞，竟表示：「自己已經9年沒碰過女人」。

外型陽光、五官精緻的吳尊當年被Ella的姊姊相中，便引薦他去《東方茱麗葉》試鏡，後來一舉升格為男主角，後來他又和Ella合作《花樣少年少女》人氣達到頂峰，還多次傳出和Ella假戲真做，雙方也態度曖昧。Ella後來受訪坦言和圈內男星談過地下情，形容是場「刻骨銘心」的戀情，外界都猜測男主角或許是吳尊。

近日吳尊帶老婆上實境節目，終於公開當年瞞婚的秘密，鬆口早在2004年就登記結婚，網友翻出吳尊過去受訪紀錄，曾在和Ella鬧緋聞時說：「9年沒碰過女人」。談到初戀時透露自己當年出國留學帶初戀女友的被子，因為習慣對方的味道，但補充初戀「嫁人了，很幸福」，真相是初戀女友林麗瑩嫁的就是吳尊。

2011年吳尊就曾被周刊爆出娶妻生女，經紀人當時否認，稱陽台上掛的嬰兒物品是吳尊姊姊小孩的，許多當時為了保護家人的說詞被一一挖出，網友依舊反應兩極，說：「明星隱婚很正常」、「這麼癡情且專一愛家愛娃愛妻長得帥的好男人是哪裡找的」、「其實挺無語的，走偶像愛豆出身，卻一直瞞著隱婚營業」、「沒出道就結婚這不是欺騙粉絲嗎？為什麼要誇」、「粉絲轉黑最可怕」、「對於妻子是浪漫愛情故事，對於粉絲是恐怖片」。

(中時電子報)