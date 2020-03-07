下次到女友家「偷渡」時要注意了，可別「走錯房間，上錯床」，萬一「生米煮成熟飯」就不好玩了。一名男子就是參加女友的家庭聚會，當晚被留下過夜，他認為機會來了，黑暗中翻雲覆雨，就在最後「關頭」時，「感覺」不太對，眼睛張亮一看，糟糕，手裡摟著竟是女友的媽媽，嚇得他趕緊「停機」狼狽奪門而出。

這是發生在國外的一宗走錯房間上錯床，還差點做了「亂倫」的糗事，這名男網友在論壇「Reddit」分享自己尷尬的經驗。他說，事後不知如何是好，也只能盡量躲著女友媽媽。

原PO在文中描述，他是受邀前往女友家中參加家庭聚會，當時女友的母親也在場。他指出，女友母親已經40多歲，身材相當好、保養得宜，有著黝黑身體，不過卻是單身狀態。

當聚會結束後，原PO隨女友住處，他也因為太累，直接走進「印象中的女友房間」休息。他說，原本想和女友恩愛，遭到「對方」拒絕，就先睡覺，睡到一半醒來，他發現自己生理有了反應，兩人交疊橫躺，於是他很順其自然伸出手來，開始撫摸「女友」胸部，在一陣「前奏」之後，正當要重回「本壘」時，發現「壘包」怪怪的，張大眼睛發現身上緊貼的竟是未來的「丈母娘」。

原PO說，事後他一直躲著女友媽媽，但是也懷疑會不會是女友和女友媽故意「安排」這場「誤會」測試看他會不會亂來。而文章PO出後，網友也酸原PO根本就是得了便宜還賣乖！

(中時電子報)