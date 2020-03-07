新冠肺炎疫情全球蔓延，許多國家出現口罩短缺的狀況，而日本財務大臣卻在近日的參院預算會議上說，就算出錢，也沒有口罩，台灣網友對此在PTT上貼文指出2關鍵，隨即引發網友熱議。

根據日本《共同社》報導，新冠肺炎的因應對策強化，是否要重編2020年的政府預算，對此，日本財務大臣竟回，就算出錢，也沒有口罩，因此否決重編預算的提議。

而台灣網友在PTT上針對此事PO文討論，對世界各國來說，口罩是夕陽產業，亞洲地區大概只剩大陸、台灣和韓國有在做口罩機，生產相關設備的公司其實不多，而過去無大量生產口罩的日本，為因應疫情趕製生產線，「這筆開下去，可能有點傷」。

再者，日本不織布的產能極低，塑膠原料高度仰賴進口，在市面上可見的日本不織布產品，百分之90的原料皆從中台越進口，而在原料來源不明的狀況下，就算做了機器，也可能生不出口罩，若你是日本經濟部長，你吞的下去？

原PO指出，網傳政府開口罩生產線事圖利廠商，但實際上，若政府一開始就不鳥口罩這件事，現在口罩機就會以三到五倍的價格，出口到中日韓，這才叫做圖利廠商，懂嗎？此則貼文曝光，許多網友紛紛回應，「原來如此」、「謝謝國家隊成員QQ 我現在真的每天抱著 感恩的心在生活」、「身在台灣很幸福」。

(中時電子報)