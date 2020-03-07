彰化縣議長謝典林一早就去投票。（吳建輝攝）

謝衣鳳當選立委後，又認真競選國民黨中常委。（吳建輝攝）

國民黨主席補選和中常委選舉今天投開票，彰化縣共23588名黨員，角逐中常委有甫當選立委謝衣鳳、連任第二屆議員曹家豪和青壯派黨務人員謝坤宏和台商謝坤宗等4人，全國要選出32名中常委，競爭相當激烈，彰化出馬比例也特別高，今天一大早議長謝典林就去投票，下午４點投票結束。

國民黨中常委48位候選人爭32席，但因為勞 工、原民、身心障礙，有3席篤定當選

，非常激烈，彰化縣多達4人角逐，在比例上也是算特別的多，中常委投票只能由黨代表圈選，每人最多圈選16位，原本傳出彰化縣議長謝典林，代表著青壯派，也要角逐，但最後並沒有出馬，而是全力支持新當選立委的姊姊謝衣鳳，希望為黨的組織再造，注入心血，帶給耳目一新的力量。

除了謝衣鳳角逐中常委，還有登記搶頭香的第二任議員曹嘉豪，曹嘉豪也是彰化青工總會長，打著要破除長老政治的旗號，讓國黨組織再造，其餘還有謝坤宏和謝坤宗，兩人名子只差一個字，但純屬巧和，並非兄弟。

主席投票彰化縣26鄉鎮共設置29個投開票所，中常委選舉投票攝於縣黨部，投票的下午4點截止。

(中時 )