國內首起院內感染案例，昨(6)日新增一確診案45是指標個案34例而來，目前已有8人在院內中鏢。指揮中心表示，案45所接觸的護理師與案42不同，到底感染源從何而來？目前仍不明，指揮中心昨公布一張接觸者採檢情況圖，讓外界了解此起院內聚群感染的現況。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨在記者會上表示：衛生單位為北部50多歲婦女（案34）的病房進行採檢時，發現床欄桿、床墊、浴室確實檢測到病毒的存在，但短暫照顧醫護人員的防護裝備、面罩、口罩、隔離衣上卻測不到病毒，顯示患者逗留時間長，環境將出現明顯污染，與新加坡團隊的發現相同，他再次呼籲醫護手部清潔很重要。

張上淳並說，「偵測到這個病人案45，又是在另一個病室，當然對我們來說，是覺得範圍變得比較廣，代表的是病人住的房間裡面，確實是很容易有環境汙染的狀態。」

根據指揮中心公布資料，案45近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

目前已針對案45接觸者進行疫調，此起群聚至目前已掌握接觸者417人，並採檢3246人，其中7人陽性(案35至38及案41.42. 25) .330人陰性，其餘檢驗中。

(中時電子報)