資料傳輸空窗期？ 移民署：暢通無誤 13:252020/03/07 中時電子報 即時中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫單位透過智慧科技追蹤居家檢疫者。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對入出境管理局將居家檢疫者資料報到地方民政體系，竟有3天空窗期一事，內政部移民署7日澄清，表示資料傳輸「暢通無誤」 移民署表示，外傳基層反映有上述情事，恐為誤解。移民署依規定每日三次分別於9時、15時、20時傳送旅客入出境資料給疾管署，由疾管署處理通知民政單位進行居家檢疫作業，移民署執行指揮中心交付資料傳輸任務暢通無誤。 通報系統漏洞百出 基層疲於奔命 (中時電子報) #資料 #移民署 #傳輸 #暢通 #無誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 這名單壓垮滯湖北台胞 集資擬告蔡英文違憲 13:292020/03/03 政治 5萬非法移工恐成防疫破口 柯主張「疫情特赦期」 11:132020/03/04 生活 讓雲端資料中心更快 Xilinx推業界首款整合式SmartNIC平台 11:522020/03/04 財經 Supermicro戶外邊緣系統 將資料中心等級的效能導入5G RAN和邊緣應用 12:272020/03/04 財經 科學家新視野－5G通訊帶來新的資安挑戰 04:102020/03/05 產業特刊 口罩、乾洗手、抗菌濕巾 防疫三寶銷量翻數倍 04:102020/03/05 產業．科技 信驊雲端熱 上修今年業績 04:102020/03/05 證券．權證 宇瞻：記憶體續漲 H2供不應求 04:102020/03/05 證券．權證 商研院：疫情或為長期成長能量 04:102020/03/06 金融．稅務 《資訊服務》整合大數據與雲端技術，精誠取得宜誠資訊近6成股權 08:012020/03/06 財經 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 蔣萬安危險！他直言最強對手出現了 - 政治 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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