針對入出境管理局將居家檢疫者資料報到地方民政體系，竟有3天空窗期一事，內政部移民署7日澄清，表示資料傳輸「暢通無誤」

移民署表示，外傳基層反映有上述情事，恐為誤解。移民署依規定每日三次分別於9時、15時、20時傳送旅客入出境資料給疾管署，由疾管署處理通知民政單位進行居家檢疫作業，移民署執行指揮中心交付資料傳輸任務暢通無誤。

通報系統漏洞百出 基層疲於奔命

(中時電子報)

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