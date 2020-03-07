邱素貞建議選擇棉質的材質，觸感較佳，戴起來服貼臉形，舒適健康又環保，值得推廣。（市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

陳雅惠希望大家做好防疫措施，保持積極樂觀的心情，一起安全度過疫期。 （市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，口罩成為全民最搶手的物品。台中市水噹噹關懷協會為讓口罩可以重複使用，特邀請鄭妙玉老師，指導長輩動手自製口罩外套，除展現社區關懷外，也讓防疫工作增添溫馨氣氛；長輩們對於有機會重拾針線「做手藝」都覺得很開心。

新冠肺炎疫情嚴峻，讓口罩成為很珍貴的物資，口罩購買實名制上路，成人口罩購買量增加為7天3片，但許多民眾仍覺得不夠使用，如何延長口罩重複使用的時間，給口罩「穿外套」，頓時成為全民運動。

台中市水噹噹關懷協會特舉辦「手做口罩套」活動，邀請鄭妙玉老師指導，吸引約20位長輩報名。該會創會理事長邱素貞議員、現任理事長洪敬姬、國光里長陳雅惠等人到場全程參與。平常就喜歡拿針線做刺繡的邱素貞，對於自己動手做口罩外套，駕輕就熟。

邱素貞表示，口罩外套可以延長口罩壽命，但應每天換洗乾淨才衛生；她建議選擇棉質的材質，觸感較佳，戴起來服貼臉形，舒適健康又環保，值得推廣。洪敬姬說，長輩們重做「縫」婦都很高興。尤其為長輩特別準備的加大型手縫針，使用起來很順手，大家都覺得很貼心，可藉此活絡筋骨，減緩老化。

陳雅惠指出，她最近從網路學習自製口罩套，覺得很適合DIY，現在看到長輩穿針引線做口罩套，彼此還互相觀摩，說要多做幾個給家人使用，這樣就不用擔心口罩不夠用了，感覺很溫馨。希望大家做好防疫措施，保持積極樂觀的心情，一起安全度過疫期。

鄭妙玉說，長輩們對於動手縫製口罩外套反應都很好，長輩對針線都很有感情，好像回到年輕的時代，學起來得心應手。使用的布料材質、花色都可以選擇自己喜歡的，全家成員使用的花色可以變化，也可以在正面縫上小標誌，區別上下正反面，讓防疫工作增添溫暖的家庭氣氛。

張姓阿嬤感謝主辦單位免費提供布料讓她們DIY。她認為，雖然買得到口罩套，但是自己動手，一針一線縫合，當做是手工藝也很有趣味，看到完成的口罩套有模有樣，很有成就感，大家都很開心。

(中時 )