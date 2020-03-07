黃金麥田從熱點降溫變成秘境，參觀人潮不如以往，觀賞品質反而贏得民眾好評。（王文吉攝）

大雅麥田閃耀大片金黃，攝影玩家前來取景。（王文吉攝）

大雅小麥文化節停辦，寶興宮旁麥田仍開放參觀。（王文吉攝）

黃金麥田從熱點降溫變成秘境，參觀人潮不如以往，觀賞品質反而贏得民眾好評。（王文吉攝）

台中大雅今年契作160公頃小麥，近日麥穗由綠轉黃，許多遊客前往追麥浪。（王文吉攝）

大雅小麥文化節每年吸引數萬人追麥賞浪，今年預定白色情人節舉辦，因台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，大雅區農會忍痛宣布停辦。小麥節17年來首度喊卡，但寶興宮附近的麥田依舊開放，不少遊客趁晴朗周末前往拍照，人潮不如以往，觀賞品質反而贏得好評。

近日麥穗由綠轉黃，大片麥浪迎風搖曳好療癒。大雅區農會總幹事林國永表示，小麥節場地借用1.6公頃麥田，已補助麥農，也完成場地規劃，雖然活動停辦，遊客仍可自行前往欣賞，但切勿踩踏，預計14日麥穗黃熟後採收。

住在寶興宮附近的情侶趁晴朗周末先來踩點，得知今年小麥節停辦直呼「好可惜」。從清水來的李先生說「以前人潮密密麻麻，很難拍照，小麥節停辦，讓熱點降溫變成秘境，人少一點也不錯。」30多位台北遊客也搭遊覽車來欣賞麥浪，還有攝影玩家前來取景。

林國永指出，當地稻農在每年11月中下旬二期作水稻收成前，灑播小麥種子，待水稻收割後以切段之稻桿覆蓋，除保持麥種發芽所需濕度，也能防止鳥害。農會今年契作160公頃，其中102公頃提供金門27萬公斤「麥種」，其餘為大雅雜糧合作社與瑞展商行契作種植。

(中時 )