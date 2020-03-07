北一女宋瑞蓁（左）成為致勝功臣。（杜宜諳攝）

（14:40更新，補充賽後說法）108學年HBL高中籃球甲級聯賽今天點燃總決賽戰火，第一場女子組4強就送上精彩對決，上季冠軍南山高中遇到北一女中強勢挑戰，開賽北一就祭出11比0攻勢站上領先，投籃命中率偏低的南山一路苦追，但第4節南山絕地大反攻，靠著一波猛烈攻勢超前，不過北一女在高一好手宋瑞蓁頻頻搶分下，最終北一女80比79險勝，再闖冠軍賽。

賽後南山教練李陸臻表示：「這場比賽說明了球是圓的，也給了我們很大警惕，對手展現出比我們更強烈的贏球企圖心，我們自己也做不夠好，球員都學到在高位應該要更謙虛才對。」

北一女教練駱燕萍指出，今天針對南山中鋒派出李浩璟做好防守，有嚇阻對手內線發揮，其他鋒線進攻上就是火力全開；李浩璟補充，上場前有點緊張，但告訴自己盡量當友誼賽來打，也很興奮、沒遺憾了。

因為新冠肺炎疫情，HBL決賽延續8強賽不開放觀眾進場的規定，不過為了冠軍賽球員牽家長進場的傳統，各隊進場隊職員從30人開放到50人，進場後按照高中體總規定入座，北一女李浩璟表示，第一次穿上球衣，又站上台北小巨蛋這個大舞台，沒有觀眾在場邊加油確實有點遺憾，但是家人、同學都在電視機前加油，還是可以感受到鼓勵，隊友宋瑞蓁則說：「爸媽都有來到現場，我覺得場邊沒有觀眾也沒關係，如果有太多觀眾我想我會更緊張。」

(中時 )