有韓粉心疼高雄市長韓國瑜近來遭遇，投書到媒體為韓抱不平，更表示韓依舊還是那個有著人情味的韓國瑜。不過，在前高雄市長陳菊市府時期擔任處長的，前高市行政暨國際處長陳瓊華卻批，「高雄不是真愛，是他剩下唯一的賭本」。不過，許多韓粉都認為韓已用心拚市政，前朝官員竟仍未放過黑韓，真沒天理。

一韓粉投書到媒體表示，韓國瑜大選失敗後，選前神采飛揚的風貌全然無見，取而代之是落寞而無神采的眼神，就可知那場總統大選是如何將韓國瑜推入無底深淵，如同失去的戀人一樣，令人難受；但韓國瑜不用擔心，他們會永遠站在韓國瑜的身邊，成為韓國瑜最堅強的動力。

對此，陳瓊華於臉書發文表示，「韓國瑜真的以為做市長是來談戀愛的嗎？就算是，他也是個騙到小家碧玉就立馬去追豪門千金的渣男，剛做市長就攔不住、要出門去選總統，就算是，他也是覬覦高雄是他總統大敗後、政壇翻身的唯一睹本，高雄不是真愛，是他剩下唯一的賭本」。

但對於菊朝與韓市府表現，眾多韓粉都認為韓真的很為市政努力，無論是路平、防疫不僅都用心有成果，為何仍要黑韓？

(中時電子報)