新冠3被感染者不隔離，陳建仁：近6萬人感染。摘自陳建仁臉書

副總統陳建仁在臉書發文強調，新冠肺炎很可惜人傳人的證據一直被隱匿，才導致一發不可收拾；他更以外孫談疫情的對話算給大家看，3個被感染的同學都不隔離，傳到第10次，將導致近6萬人感染。

陳建仁今以「向居家隔離的無名英雄致敬」臉書發文指出，新冠肺炎的疫情正在蔓延全球，大流行情勢相當嚴峻。由於輕症也會感染，如果當時盡早公布人傳人的事證，並且做好輕症者的居家或住院隔離，相信一定不會擴散到中國和世界各地。

他說，很可惜人傳人的證據一直被隱匿，才導致一發不可收拾！台灣的疾管署早在去年12月31日就發佈新聞、提出警訊，也加緊以可能人傳人的設想作好防範措施。台灣才能夠面對險峻的挑戰而防疫得當，洞燭機先是最佳保證！

他指出，最近，他和兩位外孫一起吃飯的時候，談到了隔離對防堵疫情擴散的的效果。當時的對話相當有意思，在此跟大家分享：

外孫一：如果我有同學已經被感染了，隔離對他有什麼好處呢？

外公：感染的同學在家好好休息，可以早日恢復健康。更重要的，他不會傳染給別的同學！

外孫二：隔離不隔離會有很大的差別嗎？

外公：舉個例來說，如果一個被感染的同學會傳給三個同學，傳染病就會是1傳3，3傳9，9傳27，這樣傳到第10遍，你心算看看會有多少個同學被感染而且會傳播疾病呢？

外孫一：太難心算了啦，我用筆來算算看，哇！59049人耶！哼！我們學校又沒有這麼多學生！

外公：如果每一次被感染的三個同學，都有一個被隔離，兩個沒隔離，請問傳到第10遍，會有多少同學會傳播感染呢？

外孫二：我會心算，1傳2，2傳4，4傳8，這樣傳到第10遍，嗯，1024人，少了好多呦！

外公：再來考考你們，如果每一次被感染的三個同學，都有兩個被隔離，一個沒隔離，請問第10遍會有多少同學會傳播感染呢？

外孫們：1傳1傳1傳1，哇！第10次只有一個同學會傳播感染！

外公：你們看三個被感染的同學都不隔離，傳到第10次，就會有將近六萬人被感染而且會散播疾病；三個隔離一個，第10次會有一千多人；三個隔離兩個，第10遍只有一個人！如果三個都被隔離會怎樣呢？

外孫們：哈哈！好笨喔，當然就沒有人會被感染了！

他說，當然，真實的傳染動力學，相當複雜而有趣，還必需考慮到重覆感染、超級傳播者、群聚效應等因素。但是，隔離與檢疫是傳染病的重要防制對策，倒是已有兩千年以上的歷史！在港口檢疫的船，都要掛出黃黑四格旗 (Yellow Jack)！

他強調，隔離確實很有助於防疫，讓我們大家一起感謝所有遵守居家隔離、居家檢疫、自主健康管理規定的「無名英雄們」，您們的犧牲小我，讓全民更平安！

(中時 )