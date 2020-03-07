民視網路娛樂節目《娛樂超skr》主持人阿甘、小路為慶祝師姊段慧琳主持每周日上午11點播出的《GO GO Taiwan》400集，特地設計「沒人性地獄大富翁」，沒想到3個人在節目上「玩過頭」，一起崩潰又哭又笑，段慧琳笑說：「我爬百嶽、挑戰226公里，甚至被丟包在太平洋上，都沒這樣發瘋過，阿甘跟小路真的是綜藝狂人。」

《GO GO Taiwan》從2011開播至今，段慧琳與另一位主持人王瑋瑜經歷過「天災人禍」，在日本爬百嶽遇到地震，去外景遇到黑道找碴，什麼事情都遇過，段慧琳說：「400集後覺得自己體態鍛練得更好，也覺得沒有事情好怕，看到什麼都不奇怪了。」但來到《娛樂超skr》玩遊戲，有一個關卡「痛到見祖先」要在健康步道上跳繩，她稱自己是鐵漢子，外景從來沒哀嚎成這樣，還說主持人把步道石頭刻意磨尖，讓她痛到趴地上。

段慧琳（中）被罐頭臭到差點嘔吐。（民視提供）

小路本來要整段慧琳吃世界上最臭的食物「鯡魚罐頭」，沒想到骰子無情，「骰到自己」，他從事電視製作這麼多年，第一次錄影錄到哭出來還嘔吐，真的耳邊都聽到自己的崩潰嘶吼聲。段慧琳也印象深刻，「那鯡魚罐頭一打開，我才挑戰一分鐘喝養樂多的關卡，差點吐出養樂多噴泉。」

(中時 )