基隆旭丘指揮所再利用計畫流標，修復進度落空。（吳康瑋攝）

基隆旭丘指揮所再利用計畫流標，修復進度落空。（吳康瑋攝）

基隆旭丘指揮所再利用計畫流標，修復進度落空。（吳康瑋攝）

基隆旭丘指揮所再利用計畫流標，修復進度落空。（吳康瑋攝）

位於三軍總醫院基隆分院對面的基隆市定歷史建物旭丘指揮所，相傳為陳儀、張學良曾被軟禁的建築物，在當地卻荒廢多年、四周雜草叢生，文化局日前派員重整閒置空間並擬定活化計畫，並計畫委外完成修復再利用，於3日下午開標，但未達法定家數，宣告流標。

基隆市政府指出，現今的旭丘指揮所，在二戰時期遭日軍徵用，成為基隆港東岸的重要指揮所，而在戰後長達70年都被劃為軍事管制區，並且在2015年經市府指定為歷史建築，目前文化局有預計委外調查及修復指揮所，剷除園區雜草及林木讓建物重見天日、做整體環境的規畫，並打造成「食農教育館」或「四季廚房」等方案。

市府指出，指揮所是二十世紀初期具有台灣特色的裝飾主義建築代表作品，門廊環圈狀門柱、不對稱窗深，面對港灣設計遼闊視野的長廊與落地窗，三個圓形的梅花形平面，建物高度分層錯落，都具特色，而市府在2017年接管後，委託進行修復再利用規畫，目前主建築剩一樓洋館，而左側連接的日式和館已被改建為兵舍，其中一棟Ｌ型與洋館相連，另一棟為一字型兩樓式，文化局都會保留。

文化局文資科長郭麗雅指出，目前該洋館的主建築因年久失修，導致保護層剝落、鋼筋鏽蝕，屋頂樓板及防水層嚴重破損等，而結構體也有多處明顯裂痕，有鋼筋鏽蝕、滲漏水等情形，她說，整體而言結構體狀況尚可，現況損壞將會進行修繕復原與補強，而洋樓主館將來有展示空間、文化設施，兵舍下方與歷史地圖比對試掘到和館遺構，發包後會請廠商繼續挖掘，未來有商業經營空間，是否走向汐止食養山房營運模式要看廠商意願。

(中時 )