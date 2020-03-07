疾管署「中央流行疫情指揮中心」例行記者會。(中時電子報臉書直播)

國內昨日新增382例新冠肺炎疑似個案，截至目前累計13555例通報，其中13095已排除，45人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內今日無確診個案。所有確診者中，1名死亡、15名解除隔離（其中13名已出院）、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

執行官周志浩表示，目前澳洲音樂家接觸者匡列419位，澳洲音樂家來台期間共接觸419人，經調查，其中412人不需馬上採檢，持續追蹤中。目前有7人需要採檢，其中2人陰性，5人採檢中。自主健康管理者則有272人，其中2人已出境，但有聯絡兩位的國家此訊息。

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，法國、德國及西班牙近期COVID-19（新冠肺炎）病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈。基於國人至該三國當地具感染風險，因此即日起提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾前往當地應加強防護。此外，從這三個國家入境的民眾，應落實14天自主健康管理。

陳時中表示，鑽石公主號19位返國旅客已完成14天集中檢疫，且經三次採檢均為陰性，於今日解除隔離。其中12人自行離開或由家人接送，7人於上午10點搭乘交通部安排的遊覽車至捷運站及火車站後各自返家；所有人返家後需進行自主健康管理。

外交部接獲帛琉官方通知，該國發現1位美籍醫護疑似感染新冠肺炎，目前已將其安置於隔離病房。我國接獲通報後，由新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，及安排聯繫檢體運送事宜；檢體已於昨(6)日晚間抵台，並由專人送至疾管署實驗室檢驗，後續檢驗結果將通知帛琉及美國。

陳時中說，新冠肺炎的疫情向各洲蔓延中，各國疫情升級，由專家討論做決定。台灣目前確診數45例，截至目前疫情密集度是0.19。

外交部表示，國際的疫情採用滾動式評估，用科學的方法來做，針對德國、法國、西班牙三國的狀況，會檢討調整成黃色，也會隨時與疫情中心保持聯絡。

陳時中說，記者會的作位分布需要再調整，今天已經將桌子往後移動。

周志浩說，樂團匡列45個人是居家隔離，自主健康管理則是131個人，建議少出門，非得要出門還是戴口罩，一旦出現不適，請務必盡快聯絡就醫。

陳時中呼籲，音樂老師可以重新安排課程，並試試看遠距教學。

針對澳洲音樂家來台行蹤，周志浩表示，已經聯絡曾去過的餐廳。

案45例雖與案34不同病室卻仍確診，張上淳說，按照排班時序，3位明確診護理師沒有照顧到案45，但是醫院內部有時候可能太忙，會請同仁協助，但時間久遠，目前無從得知。案45和案42曾去過同個檢察單位(早上和下午)，而案42本身與案34的關係是曾有同個護理師照顧過。

醫師呼籲確診者的軌跡要公開，收治的醫院也該公開，陳時中回應，對疫情有幫助就會公開，無法控制的、範圍較大的也會公開，是否公開的規則就是這樣，會維持這樣的態度。

周志浩針對新兵染病一事做回應，與軍方連繫以後，發現是不實訊息。

外交部說，法國讚賞台灣防疫很好，健保系統、科技和疫情資訊透明化等，都受到推崇，這對推進WHO都是正面因素，位來持續與這些理念相近的國家合作。

周志浩說，若要做基因定序需要時間培養。張上淳補充說明，透過基因定序來探討兩者感染病毒相同，但是現在這不是重點，而是要如何防疫是重點，未來有餘力會做。

針對埃及指稱台女為感染源一事，莊人祥回應，該名旅客是指標個案，而他在旅程中曾赴埃及、杜拜等國遊玩，卻切的感染源推測是國外，而同團的許多美國旅客也有症狀，因此後來也有通報美國。

張上淳說，案45出院時有咳嗽症狀，後來也有持續追蹤觀察，後來透過採檢，也發現有確診的狀況。陳時中說，亂講講自己也不行，但如果說的是真的就沒關係。

周志浩說，發生的密度(牽扯多少人)，但如何解讀要小心，因為取決於監測系統有多少，且需按照各國的程度。陳時中補充，各國的情況難用單獨情況解讀(除非狀況明顯)，所以才需要很多專家一起解讀，這樣準確度比較高。

張上淳說，目前判斷沒有交錯環境汙染的狀況，檢察的時候是案45尚未有相關症狀的時候去的。陳時中說，案42(太太)和案45(出院者)的接觸者查清楚，才可以隔離開來，就會比較放心。

張上淳表示，目前沒有證據還境有沒有汙染，整個病房已經清潔消毒，其實就發現病毒不復存在，消毒過後也曾採檢，證實病毒已不復存在。根據當時在病房內的陪病者、病患(不論是否出院)和工作人員都有追查。

陳時中說，至於防疫人員的補助，會依據其風險及辛苦程度，依法調整補助。

周志浩澄清，埃及官方及WHO駐埃及的辦公室，都是將台籍女遊客列為指標個案，推測「台女為感染源」一事，可能是因為當地媒體不清楚指標個案的意思，所以誤稱是感染源。但我方已有將相關完整的資料傳給當地。

國家交響樂團巡演的部分，陳時中建議，可以考慮是否延後、取消，當然歡迎相關單位可以和我們討論溝通。

石崇良表示，檢疫所是對高風險的人開設的，但裡面的人都是陰性，因為出現陽性症狀，就會轉送醫院負壓隔離病房。目前也有更新設備，1人1室1衛浴，也和醫院合作監測病人身體狀況的系統，形成大數據。

(中時電子報)