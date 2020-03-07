新冠肺炎疫情在南韓境內不斷擴散，確診病例已超過6700例，其中多與「新天地教會」有關聯，讓外界對教會相當好奇。據悉，教主李萬熙若見女信徒有美麗的外表，便會稱自己是耶穌再世，讓對方甘願被納入後宮；他的妻子金南熙也是如此，直到最後才醒悟自己遭欺騙，與李萬熙對簿公堂。

外表精緻的金南熙原本有一個幸福美滿的家庭，與老公育有2個小孩，但自從加入新天地教會後，人生徹底走樣；看上金南熙美色的李萬熙當時稱，若妳不肯與丈夫離婚，那麼丈夫便會因妳而死去，甚至還會被送到地獄，不僅如此連同全家都會殃及。

李萬熙甚至還說，「我是上天送給你的伴侶。」最後金南熙因擔心家人下地獄，遭受厄運，因此與丈夫離婚，改嫁給李萬熙，後被信徒稱為「后」，為教會的另一名實質掌門人。不過2人之後因為財務糾紛對簿公堂，金南熙加入反新天地教會陣營，甚至上節目大罵李萬熙是「騙子」；她直言，「李萬熙自稱自己是神，但其實他根本就是個普通人，教會一定要從這世界上消失。」

值得關注的是，李萬熙在2日的下跪記者會上，有一名神秘的女秘書，在他耳邊貼身轉述記者提問。根據南韓《NEWS 1》報導，這名女秘書幾乎24小時都待在李萬熙身旁，除了處理他生活中的大小事，也會幫忙協助教會內的行政事務，可以說是取代金南熙位置的女人，再細細觀察，也可以發現周圍在李萬熙身旁的女人，年紀都比他小好幾歲。

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(中時電子報)