新冠肺炎持續延燒，第一線醫護人員特別辛苦，但卻沒受到應有的保障，北市聯合醫院企業工會理事長郭簣瑩指出，北市聯醫的基層人員其實很恐慌，因至今聯醫從未和員工說明任何防疫細節，甚至有員工指出，照顧疑似感染的病患竟沒有安排在獨立空調病房，也沒有任何加強防護措施，讓員工回家後痛哭一場，擔心會被感染，影響到家人健康。

北市聯醫企業工會也在6日替全體員工發布一封給台北市長柯文哲、衛福部與聯合醫院的公開信，內容提到3項訴求，包含「應公布實體教育訓練計畫」、「制定防疫照護獎勵辦法和補償措施」以及「支援人員因公配合被隔離期間的住宿床位如何分配」，郭簣瑩說，聯醫員工並不是不願意做，而是盼能得到保障，如萬一真的感染，聯合醫院可給自己和家人什麼保障，至今都沒有說清楚，甚至還傳出員工被威脅，如果不支援就會被扣獎金的可能。

郭簣瑩指出，醫護不是鋼鐵人，除了面對工作可能發生院內感染的風險，也擔心在準備措施不足的狀況下被迫前往第一線，更害怕將病毒帶回家傳染給身邊的親友；醫院各項資訊不透明，員工求助無門，心裡更加擔心害怕。

公開信中還提到，柯文哲身為一個醫師出身的首長，除了臉書致謝，更應同理基層處境、拿出實質作為，員工需要的不是拿出慰勞金的政治人物，而是在防疫抗戰時，能夠「制定清楚機制」且維持「公開透明」，合理對待醫護的首長。

(中時 )