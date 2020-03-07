曾國城主持公視益智節目《一字千金 鬥字英雄會》，日前邀請8位電視台與網路記者節目比中文能力，在最難的成語對對碰單元，更首次出現全部參賽者寫對一題。另外，他們也分享最難忘的採訪經驗，包含鍥而不捨挖出蕭敬騰暖心助人的獨家新聞，還有跨國採訪台灣少年車手卻差點深陷泰國監獄的驚險經驗。

本集邀請記者陣容包含，中天新聞專題記者賴正鎧、中時電子報新聞記者游定剛、三立娛樂新聞記者莫祥珍、社會線記者王家珩與詹千雁、美妝時尚記者林芷卉、TVBS新聞台司法記者趙國涵、台視醫療文字記者魏于恬。第一題要從「含賁人漚來血肝瀝弄孫膽嘔貽心」15個字中，寫出1句成語，6位參賽者寫出「嘔心瀝血」，創下節目首次全部正確紀錄，但是好景不再，到了延長賽，詹千雁因寫了雪中送「碳」而敗給莫祥珍與游定剛。記者們從頭到尾莫不絞盡腦汁應戰，驚險萬分，甚至還發生同室操戈的驚險戰況，讓人大呼過癮。

說到難忘採訪經驗，莫祥珍分享協助同業與唱片公司宣傳詢問社會新聞中1位淡水樂器行老奶奶的電話，她好奇跟老奶奶通了電話，得知老奶奶因為兒子跟媳婦坐牢，為了籌錢讓孫子上課要賣樂器，接到一位善心女生電聯欲出30幾萬全買，她為了幫忙老奶奶查證，循著電話號碼追查出這位善心女生正是蕭敬騰的經紀人Summer，經過一番說服，經紀人終於同意讓蕭敬騰接受電話訪問，讓蕭敬騰暖心善舉得以曝光。

(中時 )