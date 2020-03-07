孫儷時隔7年後回歸演出現代劇WeTV《安家》，她飾演金牌房仲角色「房似錦」，貼近人生的寫實劇情，抓住芸芸眾生關心「住」的話題，觸動人心。隨著該劇播出後每日熱度不斷，引發網友討論角色人設不討喜評論，對此孫儷坦言並不在意，認為每個人都有優缺點，最難能可貴的是可以改變，「我現在更喜歡有缺點的人物」。

孫儷從自己角度分析：「你前面看到房似錦有多冷酷，後面她就有多溫暖，她的內心是向善的、積極向上的，她在不停地蛻變。」更有網友正面認為：「房似錦人設很真實，沒有人是完美的，有缺點有優點才是有血有肉的人。」

孫儷曾自認《安家》房似錦角色個性公事公辦不近人情「可能會被討厭」，前期很冷，中期有點暖，後期很熱，「該角內心其實很溫暖，有不為人知的壓力與包袱。」該劇編劇六六霸氣回應關於孫儷演出房似錦角色人設不討喜問題：「為什麼一定要討喜？」更直說：「不是生活中的每個人都是討喜的，討人厭的大有人在。」

編劇六六認為，房似錦真實不做作，聰明又果敢，沒有害人之心。網友則分析，「孫儷劇中歷經媽不疼爸不愛，還一直被家裡壓榨的生活後，仍正能量面對，有人說她人設討厭，但誰能像她全靠努力與意志一路挺過艱辛呢？」

此外，孫儷在《安家》裡與羅晉個性一個「狼性」、一個「佛系」，處理事情角度上互相過招，成為該劇看點之一。孫儷從演技到人品狂誇羅晉，認為他與劇中角色徐姑姑性格蠻像，「軟軟的，屬於默默付出型」。孫儷透露，女兒在她拍攝過程中曾來探班，羅晉覺得孩子特別可愛，說要送給她一個禮物。有一天，羅晉神秘地對她說，這個拍攝現場店裡有一個小包特別可愛，詢問她：「妳女兒有這個包嗎？我送妳女兒。」孫儷直呼羅晉太細心，並說自己不會買太貴的包給女兒，回覆他「不用」。

此外，孫儷還封羅晉是「寵妻達人」，戲裡孫儷拿著一款愛馬仕包，羅晉竟能瞬間說出一堆有關於包的知識，讓孫儷驚呼，「天啊！你對包的了解比我還厲害。」孫儷自歎不如：「一定是羅晉平時特別寵愛老婆的原因。」

孫儷（左）和羅晉。

(中時 )