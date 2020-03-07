男神朱智勛、影帝柳承龍及影后裴斗娜共同演出的《李屍朝鮮》第二季即將正式上線，三位演員受訪聊到相關的TMI（Too Much Information，指不重要的情報），話匣子大開聊不完，有一張預告照是朱智勛背著劍的帥氣背影，他自認手臂夠長足以帥氣拔劍，沒想到收劍入鞘卻很困難，一不小心就戳到脊椎，柳承龍搞笑加碼「爆料」朱智勛因此弄得背後全是傷痕，「背都要爛掉了」，朱智勛也笑說自己其實就像在拿不求人抓背一樣，帥氣形象頓時消散無蹤。

已經37歲的朱智勛，被網友問到為何在《李屍朝鮮》中沒有留鬍子展現王世子的威嚴形象時，笑著表示他其實是飾演約15歲的王世子李蒼，讓柳承龍忍不住問：「你不是才30歲出頭嗎？」朱智勛立刻回答自己已經快40歲了，讓外形走「老來等」路線的柳承龍忍不住羨慕朱智勛的娃娃臉。朱智勛還透露自己有跟編劇通過電話，確定自己第二季無緣「成年」與「成婚」，編劇還要他別亂跑，之後有機會會幫他好好安排。

柳承龍（左）和朱智勛的畫像很有特色。

柳承龍把裴斗娜畫得很帥氣。

而裴斗娜之前為了影集《超感8人組》苦練多年武術，可惜在《李屍朝鮮》只能手忙腳斷地亂砍喪屍，讓她大嘆無用武之地，直說「身體滿癢的」，希望能有機會一展好功夫。此外被問到由全錫浩所飾演個性膽小懦弱、東萊府使趙凡八是否為自己喜歡的類型，裴斗娜果斷表示：「（他這種類型的人）讓人疲累」展現酷帥霸氣的一面。

最後三人應要求用毛筆互畫對方，朱智勛自稱畢卡索上身，將柳承龍在劇中想要奪得一切的「朝鮮 is mine」表情畫得淋漓盡致。裴斗娜也展現繪畫功力，將朱智勛帥氣拔刀的模樣畫出，卻被吐槽感覺像在拿菜刀一樣。柳承龍則展現另類繪畫天份，把「女神」裴斗娜畫成「天神」，被朱智勛笑說像是佛教中的四大天王一樣，不過裴斗娜卻相當捧場，直呼柳承龍把自己畫得超帥氣。3/13（五）下午四點，Netflix《李屍朝鮮》第二季將在全球190個國家獨家播出。

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(中時電子報)