日本年僅22歲的AV女優小倉由菜躍上擔任JKF封面女郎，風光拿下博客來銷售榜第一名。她受訪時回憶起拍片祕辛，印象最深刻的是飾演被附身的超商店員，她在劇中嘗試許多大膽的玩法，甚至把可樂倒入身體再放入曼陀珠引發可樂噴發，她形容：「可樂是碳酸飲料再加上曼陀珠進去，一直感覺到刺刺的，雖然有一點痛、不過還蠻好玩的！」

但也因為可樂糖份的關係，事後花了很多功夫在清潔，讓她嬌喊：「相當累人呢！」小倉由菜也自爆曾在校園內做過愛，「讀高中時擔任社團經理，當時就在社團教室裡和同學忍不住做了。」發言大膽，但長相清新的她被封為「韓系亮眼美女」，從2017年踏入AV界，隔年就在SOD成人大賞中奪下了最佳新人女優獎，2年多來推出近50部相關作品，不但戲路廣、角色多變，更受邀到各地演出，推出了個人虛擬及實體寫真集與形象寫真DVD，更在Netflix人氣影集《AV帝王》(全裸監督)與偶像山田孝之共同尬戲。

她除了D奶好胸器，小倉由菜的微笑也被誇為「容易成癮的笑容」，她透露第一次接觸性，是偷看了父親珍藏的AV作品，當時不但沒被「大人的世界」所震懾，反而啟蒙了她對於美麗女體的欣賞與崇拜，在成人後更貫徹了自己的信念，成為了自己憧憬許久的AV女優。

小倉由菜出道滿2週年，有鑒於武漢肺炎疫情在日本擴散，被問及2020年願望時，她許下：「當然是健康第一，希望不要有任何病痛纏身，再來就是希望能夠再來台灣工作！」每次來台都會拜託工作人員帶去吃砂鍋粥，直呼：「真的有夠好吃，讓我每次要來台灣前都會相當期待呢！」

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(中時電子報)