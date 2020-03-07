時代力量新科立委王婉諭〔中〕7日與時力苗栗縣議員曾玟學〔右〕、宋國鼎〔左〕成立聯合服務處。〔謝明俊攝〕

時代力量新科立委王婉諭替竹南聯合服務處進行揭牌。〔謝明俊攝〕

時代力量新科立委王婉諭替竹南聯合服務處進行揭牌。〔謝明俊攝〕

時代力量新科立委王婉諭7日在竹南成立聯合服務處。〔謝明俊攝〕

時代力量新科立委王婉諭出生、長大在苗栗市，因對苗栗有一份深厚的感情，當選立委後決定要奉獻故鄉心力，因而聯合時力苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎，在竹南成立聯合服務處，7日上午成立揭牌，王婉諭希望未來能在許多政策上幫苗栗發言，讓苗栗更進步。

時代力量目前在苗栗縣議員共有2席議員，先前時力在苗栗竹南立達街設有黨部，7日成立的聯合服務處，就是利用黨部辦公室成立。在成立揭牌儀式前，苗栗縣國民黨籍區域立委徐志榮，因本會期與王婉諭同在衛生環境委員會，所以特別送來恭賀花籃，並指示服務團隊祕書鍾振池到場祝賀。

王婉諭是在7日上午從台北專程回到苗栗竹南。她表示，苗栗的一些好山好水，一些美食，她都好喜歡，身為一個苗栗人，要為這一塊土地，多做一些事情，當初她參選的時候，第一場掃街活動是選在苗栗市開始，服務處也因而優先設在苗栗，在競選掃街的時候，在市場遇見一些鄉親會跟她說，苗栗真的很需要改變，苗栗是唯一沒有政黨輪替過的縣市，很希望一些新的文化、新的能量能注入到苗栗。時力在苗栗有兩席縣議員，希望鄉親有事情透過他們反應，讓地方民意可以和中央結合。

隨後，王婉諭與曾玟學、宋國鼎3人一起替聯合服務處舉行揭牌，希望今後將地方與中央一起結合起來，讓苗栗更進步。

時代力量新科立委王婉諭與時力苗栗縣議員成立竹南聯合服務處

(中時 )