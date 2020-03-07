竹科寶山用地2期擴建計畫，疑因徵收條件不被地主接受，已多次遭到民眾抗議，新竹縣運璿科技公司總經理彭振芳7日上午更率多名員工抬棺到台積電總部「張忠謀大樓」前抗議，不滿了台積電奈米廠擴建，可能造成其公司要「被消滅」，要求生存權。
彭振芳憤怒指出，其公司廠房原在寶山第1期擴建計畫內，500多坪的廠房被徵收為台積電3奈米研發中心，當時他無奈配合搬遷到2公里外的廠房預定地，2期計畫要成為台積電2奈米廠，近4000坪廠房又要被徵收。
他說，公司廠房每搬1次，租金就暴漲1次，從原本每坪不到100元，現在要500元，科管局配合台積電擴廠，根本是要滅了他的廠，他拒絕徵收到底。
竹科管理局表示，此次規畫於新竹縣寶山鄉土地，辦理「新竹園區（寶山用地）第2期擴建計畫」，目前已召開第1場公聽會，計畫尚未報行政院核定，另將擇時召開第2場公聽會，目的就是希望聽取土地所有權人及利害關係人的意見，科管局會就相關意見予以妥善處理，達到有效溝通。
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(中時 )
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