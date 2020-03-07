高雄市三民區雙湖公園施工地4日下午傳出斷頭嬰屍案，一具嬰兒遺體疑似遭野狗啃食，只剩頭顱。警方連日以監視器畫面追人，發現原來是盧姓殯葬業者受醫院託付、處理產後死胎，惡意遺棄所導致。全案依刑法背信、遺棄屍體罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

4日下午1時許，高雄市三民區中區資源回收場旁、日人「大坪與一墓塚」後方的山坡，一名正在進行山坡地綠化工程的工人，發現草叢中有白布巾包裹的異物，打開驚見一顆破爛的嬰兒頭顱，趕緊報警。

警方獲報後立刻趕抵現場並全面封鎖，初步勘驗發現，成人拳頭大小的嬰兒頭顱以白布包裹，周圍約一百公尺還找到些許碎骨，懷疑可能是嬰兒的碎骨。

高雄地檢署檢察官當時偕法醫到場相驗，初步了解頭顱直徑僅約十多公分，研判是出生沒幾天的嬰兒頭顱，但暫時無法判斷性別，因頸部皮膚呈現不規則的撕裂痕，懷疑嬰兒遭遺棄後、身體遭野狗啃食。

棄屍地點原為覆鼎金公墓園區，目前正在進行雙湖公園山坡地綠化工程。承包商表示二、三天前到場巡視沒發現異狀。據了解，當地有人習慣餵食野狗，造成該處常有狗群聚集。

(中時 )