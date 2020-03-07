建設局將自9日起封閉北屯區北坑巷路口施工，籲請用路人提早改道。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府配合北坑巷過路排水箱涵復建工程，將自9日至5月8日封閉北屯區北坑巷(近芳庭路口)路口施工，呼籲用路人提早改道或遵從交通人員指揮行駛。建設局長陳大田說，工程完工後，可徹底改善當地豪雨時溪水暴量排洩不及與沖毀路基等問題，確保北坑巷道路居民通行安全。

陳大田說，大坑山區去年8月中旬遭逢豪大雨沖蝕，北屯區民政里北坑巷道路過路排水渠道損壞，產生路基淘空、路面下陷等情形；查證後發現，該處排水渠道設計已不符目前使用需求，該局特於災害發生2周內，採臨時性處置，快速搶通道路，暫時使道路恢復通車。

陳大田表示，北坑巷過路排水箱涵已完成規畫設計作業與管線遷移工程，預計於9日至5月8日施作工程，每周一至周五上午7時至下午5時將派駐專人於太原路北坑巷路口、北坑巷芳庭路口處協助指揮交通；假日期間交通引導延長至晚間10點，藉此降低交通車流堵塞情形。

建設局強調，原從太原路經封閉路段至心之芳庭、台中高爾夫球場、北屯區逢甲國小及民政里的民眾，可行駛替代路線由太原路、廍子坑產業道路、芳庭路、北坑巷通行；或改由廍子巷、苧園巷、北坑巷通行。大客車建議改由橫坑巷、近山北路、北坑巷一路通行。

(中時 )