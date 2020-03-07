北美自認新冠肺炎疫情還很輕微(相較於其他國家)，NBA目前沒有縮短或延後賽程的計畫。只是從聯盟官方最新發給各隊的備忘錄中，已經暗示球團做好閉門打球的準備。上周發出的備忘錄則是呼籲球員不要直接和球迷擊掌和觸碰簽名物品。

美媒The Athletic報導，NBA自認本土還算安全，如果球員有染病疑慮就隔離兩周，他們反而比較擔心出差國外的員工。美國總統川普(Donald Trump)周五告訴媒體「任何人想主動檢驗(新冠肺炎)的都可以驗。」即使主事的潘斯(Mike Pence)稍早坦承美國沒有這麼龐大的檢疫能量。

無論如何，NBA其實有考慮更動賽程，把例行賽開季改到12月耶誕假期，總冠軍賽改到8月。不過不是因為害怕病毒，而是為了拉抬收視率。老鷹隊執行長向聯盟提出這個建議，聯盟也願意討論可行性，以避開美式足球的球季(9月到12月底)。要改動的話可謂天翻地覆，牽動到龐大的人員，包括球員與合作的轉播單位，要花很多時間交涉。

(中時電子報)