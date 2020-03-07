台北市長柯文哲接受《台視新聞》專訪，內容昨（6日）晚間露出，他在談話中三度表示台北市是全台灣的防疫領頭羊，沒什麼缺失可讓外界批評，只是自己不愛搶功。對於中央流行疫情指揮中心由衛福部部長陳時中出任，柯文哲表示只有陳建仁來，才能將陳時中比下去，「我去指揮也是可以啊！應該也不會太差。」

柯文哲在專訪中說：「從實務上來看，到現在為止台北市防疫工作，都還做得相當好，不管相對於其他縣市，甚至相對其他國家，至少我們整個台北市防疫的準備，就沒有什麼可以被人家批評的。」直言防疫做得相當紮實、按步就班，並說這是自己的專長。

柯文哲稱台北市是全台防疫的領頭羊，例如防疫計程車的薪水、消毒，另外還有防疫旅館的進出、送餐，都需要SOP。柯文哲說：「台北市有一個版本，其他縣市才有辦法跟進。」、「台北市做出來（SOP），再給其他縣市免費使用。」、「我是不太喜歡去搶功。」

台視記者問：「不過人家的總指揮都是坐在那個應變中心，然後很氣派這樣子，甚至開放給媒體拍攝，這樣市長就是把這個責任交給黃珊珊嗎？」

柯文哲對此回應，台北市衛生局局長黃士傑，實力比其他縣市的衛生局局長都強，再加上抗SARS名醫璩大成，以實務、專業或行政經驗來看，「戰鬥力量就已經不會比我差了。」至於議員出身的黃珊珊，「絕對比我更會應付媒體。」

至於衛服部中央疫情流行指揮中心升級為一級開設之後，指揮官層級並未跟著升高，柯文哲說：「除非是陳建仁下來，不然不會比陳時中更厲害。」柯文哲表示陳建仁當年經歷SARS，當然更有經驗，這次抗疫也是一場需要醫療專業的戰爭，笑道：「我去指揮也是可以啊！應該也不會太差。」

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(中時電子報)