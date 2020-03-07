You Better Move 👑✖️〰 pic.twitter.com/1uzWDfGeB8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 7, 2020

分居東、西區龍頭的公鹿與湖人，7日在洛杉磯進行本季最終對決，前次碰頭以104比111落敗的湖人，靠著「小皇帝」詹姆斯37分、7助攻與8籃板，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿30分，湖人113比103擊退公鹿，兩隊本季對決打成1平。

詹姆斯7日賽前只差7分，就可突破生涯總分34000分大關，他也靠著次節罰球達陣，接著將會繼續追逐史上總得分前兩強(賈霸38387分、卡爾馬龍36928分)；詹皇的生涯例行賽罰球數也正式超越「小飛俠」布萊恩，成為史上第5名。

開賽沒多久，湖人就遇上安東尼戴維斯2犯危機，也讓公鹿趁機靠著阿提托康波、布魯克羅培茲兩人火力掌握領先優勢，安東尼戴維斯更在上半場還剩8分11秒吞下第3犯，這次還是進攻犯規，也讓詹姆斯憤而跟裁判激烈抗議。

不過詹姆斯隨即冷靜下來，帶領湖人逐漸追上，更在上半場打完，追成48比48平手，來到第3節，湖人決定不再客氣，靠著「皇眉連線」打出18比0猛攻，轉眼取得68比55兩位數領先，光在第3節，詹皇就貢獻14分、3助攻。

公鹿末節雖靠阿提托康波火力全開，一度縮小雙方差距到4分，可是湖人換成安東尼戴維斯挺身而出，加上阿提托康波不慎小扭左腳踝，儘管他仍帶傷上陣，場上殺傷力卻已大減，打到讀秒階段，湖人仍保8分領先，也讓公鹿反撲無效。

(中時 )