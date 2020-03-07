【#LIVE】國民黨黨主席補選，開票現場直擊

國民黨主席補選、中常委改選，今日上午8時起在全國271個投開票所投票，黨主席補選有1號立委江啟臣、2號前副主席郝龍斌兩人參選，由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共34萬5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，將選出32席中常委。投票時間至下午4時止。即將進行開票作業。

黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選；至於投票日的觀察指標，可將彰化縣視為「章 (彰)魚哥」。而依上午投票情形估計，投票率應不會高。

(中時電子報)