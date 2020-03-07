直播》國民黨主席補選、中常委改選 4點開票 16:232020/03/07 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席補選，兩位參選人郝龍斌(左)、江啟臣(右)。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【#LIVE】國民黨黨主席補選，開票現場直擊 國民黨主席補選、中常委改選，今日上午8時起在全國271個投開票所投票，黨主席補選有1號立委江啟臣、2號前副主席郝龍斌兩人參選，由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共34萬5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，將選出32席中常委。投票時間至下午4時止。即將進行開票作業。 黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選；至於投票日的觀察指標，可將彰化縣視為「章 (彰)魚哥」。而依上午投票情形估計，投票率應不會高。 (中時電子報) #中常委 #投票率 #國民黨主席補選 #黨主席補選 #16 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸今年以來倒閉房企較去年同期降27.16％ 15:212020/03/03 財經 郝龍斌有這「實力」 國民黨主席補選結果呼之欲出？ 08:042020/03/05 政治 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 國民黨主席補選7日投票 34.6萬黨員具投票權 17:002020/03/06 政治 黨主席補選 媒體人爆玄機：吳敦義力挺的竟是他 07:532020/03/06 政治 國民黨主席補選明登場 郝龍斌：我一定要贏 09:322020/03/06 政治 國民黨主席補選8點起投票 近35萬黨員具投票權 07:182020/03/07 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 黨主席補選中常委選舉 彰化4人角逐中常委比例高 13:272020/03/07 政治 英國西敏宮有新發現 找到400年前的秘密通道 14:322020/03/07 國際 政治熱門新聞 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 綠執政20年沒變好！高雄人忍不住潰堤了：罷韓無理 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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