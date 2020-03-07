中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，法國、德國及西班牙近期COVID-19（新冠肺炎）病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈。基於國人至該三國當地具感染風險，因此即日起提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾前往當地應加強防護。此外，從這三個國家入境的民眾，應落實14天自主健康管理。

指揮中心指出，法國截至3月6日累計613例，9例死亡。病例雖集中於北部瓦茲省(Oise)，但該國境內一級行政區均出現病例。該國已預期病毒將在近期於該國廣泛傳播，並已禁止在瓦茲省所有群聚性活動及全國任何5,000人以上的密閉空間集會。

德國截至3月6日累計639例，病例雖集中於西部北萊茵西發利亞邦(佔51%)，但全國94%一級行政區均出現病例。該國已宣布處於疫情流行開端，許多大型活動已宣布延期。

另西班牙截至3月6日累計374例，5例死亡，病例集中於馬德里自治區，全國94%一級行政區均出現病例，當局已宣布多項大型體育賽事取消觀賽。

(中時 )