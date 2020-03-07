1名法國籍學生4日在總統官邸附近行走時，意外在路邊草叢內發現1個小塑膠袋，撿起觀察後覺得很像大麻，嚇到拿至警局，經化驗後證實是大麻花，由於案發地就離總統蔡英文的永和寓所不遠，引發國安、警方單位密切關注，現正調閱監視器追查中。

官邸旁竟能撿到大麻，此案讓人聯想2019年初，負責戍守正副總統官邸的332營張姓憲兵，竟然涉嫌販賣大麻被捕、判刑，號稱守衛森嚴的「博愛特區」，卻一再發生各種離譜案件。

據了解，該名法國外籍學生，4日中午在愛國西路、中山南路口行走時，因為要撿掉在地上的學生證，突然看到不遠處的草叢內有1小包塑膠夾鏈袋，好奇拾起查看後，覺得很像毒品，驚訝之餘將它拿至警局，希望警方協助處理。

警方化驗後證實裡面是大麻花，經訊問後初步排除學生涉案可能，在留下資料後讓他離開，現已就毒品來源持續追查中。

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(中時 )