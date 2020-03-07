中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，外交部接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染COVID-19(武漢肺炎)，目前已將其安置於隔離病房。我國第一時間接獲通報後，即由新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，及安排聯繫檢體運送事宜；檢體已於昨(6)日晚間抵台，並由專人送至疾管署實驗室檢驗，後續檢驗結果將通知帛琉及美國。

指揮中心指出，帛琉是距離台灣最近的友邦，也是很多國人會前往旅遊的國家，從過去各項傳染病疫情，到現在的武漢肺炎疫情，都顯示防疫不分國界的重要性。我國自經歷SARS疫情後，即累積豐富的防疫經驗及建立完善的醫療體系，對於協助友邦國家推動防疫工作，責無旁貸，不僅守護該國民眾，也確保我國民眾健康。

指揮中心表示，衷心感謝新光醫院、桃園機場、外交部、財政部關務署及衛福部疾管署等人員協力合作，使帛琉疑似個案檢體採檢及送驗能夠順利完成。

(中時 )