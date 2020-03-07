中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，即日起提升法國、德國、西班牙等三國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。此外，從這三個國家入境的民眾，應落實14天自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，主因是法國、德國及西班牙近期新冠肺炎病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈。

指揮中心指出，法國截至3月6日累計613例確診案例，9例死亡。病例雖集中於北部瓦茲省（Oise），但該國境內一級行政區均出現病例。該國已預期病毒將在近期於該國廣泛傳播，並已禁止在瓦茲省所有群聚性活動及全國任何5,000人以上的密閉空間集會。

德國截至3月6日累計639例，病例雖集中於西部北萊茵西發利亞邦（占51％），但全國94％一級行政區均出現病例。該國已宣布處於疫情流行開端，許多大型活動已宣布延期。

另西班牙截至3月6日累計374例，5例死亡，病例集中於馬德里自治區，全國94％一級行政區均出現病例，當局已宣布多項大型體育賽事取消觀賽。

因應國際新冠肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、法國、德國、西班牙列第二級警示；泰國列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

(工商 )